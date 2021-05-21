21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за электротравмы погиб подросток, следователи проводят проверку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 20 мая 13-летний подросток находился один по месту жительства. Родители мальчика, вернувшись домой около 22.30, обнаружили его тело без признаков жизни. Левая рука ребенка была на радиаторе отопления, а левая нога соприкасалась с электрическим духовым шкафом.

Родители незамедлительно стали проводить реанимационные мероприятия, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но спасти мальчика не удалось.

В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, опрошены родители и соседи, для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований.

Предварительная причина смерти ребенка - электротравма. Следователи рассматривают версии о неисправности или неправильном подключении духового шкафа.

В Следственном комитете добавили, что семья в социально опасном положении не находится.-0-