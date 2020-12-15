В Минске из-за обрыва контактных сетей столкнулись два авто

Скриншот из видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за обрыва контактных сетей столкнулись два автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня на участке улицы Орловской вблизи проспекта Победителей оборвались контактные сети. В результате этого "Лексус" и "Мерседес-Бенц" получили механические повреждения. Пострадавших нет.
На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, а также коммунальные службы. Неполадки устранены.-0-