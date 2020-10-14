В Минске из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время пожара в общежитии спасен мужчина, 30 человек эвакуированы, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 13.41 на номер 101 поступило сообщение о загорании в комнате общежития по ул.Солтыса, 203. К моменту прибытия спасателей к месту вызова наблюдался дым сильной концентрации из окна комнаты, которая расположена на втором этаже девятиэтажного здания общежития.

Установлено, что произошло загорание имущества на площади 12 кв.м в жилой комнате двухкомнатного блока. Сотрудники МЧС спасли нанимателя комнаты, 60-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с термоингаляционной травмой, термическим ожогом I-II степени лица, шеи, кистей, предплечий, плеч (20%).

Совместно с администрацией объекта эвакуированы 30 человек. Пожар ликвидирован в 13.55. Причина происшествия устанавливается.-0-