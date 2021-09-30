В Минске из-за пожара в общежитии эвакуированы 300 человек

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в общежитии спасена женщина, эвакуированы из здания 300 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня в 18:55 в МЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии по улице Кульман в Минске. Сработавшая пожарная сигнализация и оперативные действия спасателей позволили минимизировать ущерб и своевременно оповестить жильцов.

"В комнате на третьем этаже произошло загорание имущества на площади 1 кв.м. Еще до прибытия спасателей из горящей комнаты персоналом общежития была спасена женщина 1988 года рождения. Работники МЧС передали спасенную бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали с ожогами", - рассказали в МЧС.

Спасателями и администрацией общежития были эвакуированы 300 человек, в том числе 45 детей.

В 19.10 пожар был ликвидирован. В результате повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-