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07 февраля 2021, 09:31

В Минске из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировали троих человек

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за пожара в подвале эвакуировали троих человек, в том числе младенца. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в подвале жилого дома по ул.Матусевича поступило от жильцов 6 февраля в 17.15. К моменту прибытия спасателей наблюдался дым средней концентрации из подвала 4-го подъезда. При проведении разведки выяснилось, что в подвале пятиэтажного жилого дома произошло загорание мусора в сарае на площади 2 кв.м.

Звеном газодымозащитной службы в подвале был обнаружен мужчина. Им оказался хозяин сарая, в котором произошел пожар. Спасатели вывели его из опасной зоны и передали медикам. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего с ожогами различной степени тяжести, термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения.

"Дым из подвала создавал угрозу для жильцов квартиры на первом этаже. Их надо было эвакуировать", - рассказал руководитель тушения пожара заместитель начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Анатолий Гимпель. Первое отделение ПАСЧ-26 эвакуировало троих человек, в том числе 2,5-месячного ребенка. "Они не пострадали. Пожар был ликвидирован в 17.38. В результате происшествия поврежден сарай, закопчены стены и потолок в подвале. Причина устанавливается, предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем хозяина сарая", - говорится в сообщении МЧС.-0-

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