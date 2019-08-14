В Минске из-за приступа судороги у водителя произошло тройное ДТП

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки из-за приступа судороги проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с другим автомобилем, затем врезался в припаркованное авто. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 13 августа около 17.50, 28-летний водитель "Хендай" двигался по ул.Матусевича в направлении ул.Тимошенко. "В результате возникшего приступа судороги он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Ситроен", который двигался также по ул.Матусевича в направлении ул.Аладовых. От удара "Хендай" отбросило за пределы проезжей части, где он совершил наезд на припаркованный автомобиль "Рено", - рассказали в УГАИ ГУВД.

В результате аварии водитель "Хендай" и 40-летняя пассажирка "Ситроена" получили травмы и были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии. В ГАИ настоятельно рекомендуют быть внимательными к своему самочувствию и воздерживаться от поездок в таких случаях. Также нельзя садиться за руль под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции.-0-