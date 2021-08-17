В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске было зафиксировано интенсивное выпадение осадков (по городу выпало от 10 мм до 20 мм) и сильный ветер. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.





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"В результате непогоды частично подтоплена проезжая часть и ограничено движение общественного транспорта на пересечениях ул.Калиновского и ул.Кнорина, пл.Ванеева, ул.Кабушкина,47, ул.Долгобродской возле парка Дружбы народов и пересечении Логойского тракта и ул.Калиновского", -рассказали в МЧС.Работники МЧС выехали на оказание помощи по распиловке упавших деревьев (10 случаев) на проезжие части и автомобили.Для уменьшения возможного ущерба, а также мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС. Пострадавших нет.-0-