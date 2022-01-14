В Минске из-за ветра на проезжую часть опрокинулась световая композиция

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за неблагоприятной погоды на пересечении Партизанского проспекта с улицей Центральной на проезжую часть опрокинулась объемная световая композиция МАЗ. К счастью, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи со случившимся ограничено движение транспорта по улице Центральной со стороны Партизанского проспекта. Сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД столицы с МЧС и администрацией Заводского района устраняют последствия инцидента. Просим учитывать информацию при планировании маршрута", - рассказали в ГАИ.-0-

Фото Рамиля Насибулина