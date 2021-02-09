В Минске из-за возгорания в парилке оздоровительного центра эвакуированы 200 человек

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали возгорание в оздоровительном центре в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

"Сегодня в 10.56 спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в помещении сауны оздоровительного центра по пр. Победителей, 110 в Минске. По прибытии по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки работниками МЧС было установлено, что в парильном помещении сауны оздоровительного центра на втором этаже произошло загорание деревянной обшивки на площади 10 кв.м", - рассказали в ведомстве.

До прибытия подразделений МЧС из здания были эвакуированы 200 человек персонала. Посетителей на момент происшествия не было согласно графику работы центра. Пострадавших нет. Загорание ликвидировано в 11.10.

В результате происшествия закопчено помещение серверной, повреждено оборудование в электрощите. Причина загорания устанавливается. -0-

Фото МЧС