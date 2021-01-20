20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за загорания в торговом центре эвакуировали 200 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"19 января в 13.26 системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" обнаружено загорание отложений в электроплите в помещении (2,5х2,5 м) для варки сиропов магазина "Евроопт" ООО "Евроторг", расположенного на первом этаже двухэтажного здания ТЦ "Е-Сити" по ул. Гашкевича, 3 в Минске", - рассказали в пресс-службе.

В результате загорания повреждена электроплита. До прибытия подразделений МЧС в результате сработки системы речевого оповещения из здания эвакуированы 200 человек, из них 90 человек обслуживающего персонала.

Пострадавших нет. Причина загорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. -0-