В Минске изъяли крупную партию особо опасного психотропа

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перекрыт канал поставки наркотиков из России в Минск. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники милиции при поддержке бойцов ОМОНа днем 20 января задержали в Минске двух неработающих 18-летних жителей Минской области. Они причастны к поставке наркотиков и психотропов в Беларусь из России. "По информации оперативников, 17 января молодые люди привезли из Подмосковья в Минск крупную партию наркотиков, передвигаясь на попутках. В квартире одного из них милиционеры обнаружили и изъяли два свертка с порошком белого цвета и расфасованное вещество общим весом около 720 г. Изъяты также электронные весы, изолента и пакеты для фасовки", - рассказала Ольга Чемоданова.

Проведенная в ГКСЭ экспертиза показала, что порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон.

"Предварительно установлено, что фигуранты работали на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Психотропы они реализовывали на территории Минска и Минского района через тайники с закладками. Для передвижения пользовались такси. Вырученные от продажи запрещенных веществ деньги тратили на покупку дорогой одежды", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Правоохранители устанавливают все факты противоправной деятельности молодых людей. Московский (г. Минска) РОСК их действиям дал правовую оценку. Возбуждено уголовное дело.-0-