18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске каркас остановки упал на троллейбус, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, инцидент произошел на остановочном пункте "Улица Брестская". От сильного порыва ветра металлический каркас упал на подъезжающий троллейбус 59-го маршрута.

В результате экстренного торможения пострадала пассажирка троллейбуса. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-