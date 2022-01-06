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06 января 2022, 14:28

В Минске кассир присвоил выручку магазина и проиграл ее на ставках

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске кассир присвоил выручку магазина и проиграл ее на ставках. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Советское РУВД столицы с заявлением о пропаже денег из сейфа обратилось руководство одного из столичных магазинов. Проведя проверку, оперативники установили, что хищение денежных средств совершил 25-летний старший контролер-кассир магазина, в чьи обязанности входил сбор денежной выручки. Будучи игроманом и имея доступ к сейфу с деньгами, мужчина похитил часть выручки, которые проиграл на онлайн-ставках", - рассказали в ГУВД.

Сумма ущерба составила Br5 тыс.

Следственным комитетом дана правовая оценка действиям задержанного и возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату имущества лицом, которому оно вверено.-0-

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