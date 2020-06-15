В Минске каток упал с полуприцепа на дорогу и столкнулся с легковушкой

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожный каток упал с полуприцепа на дорогу и столкнулся с легковушкой, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент случился, когда водитель грузовика с полуприцепом, на котором находился дорожный каток, ехал от Площади Победы в сторону ул. Козлова. Каток упал на проезжую часть и оказался на встречной полосе. В итоге с ним столкнулась легковая "Тойота". Пострадавших нет, уточнили в УГАИ.

Фото из Telergram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Госавтоинспекции напомнили, что перед началом движения и в пути водитель обязан по возможности контролировать размещение, крепление и состояние груза, чтобы он не сместился и не упал. Если возникла угроза безопасности дорожного движения, водитель должен принять меры к ее устранению или остановиться.-0-