В Минске компания молодых людей повредила бутылками чужой автомобиль

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске компания молодых людей повредила чужой автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения управления ГАИ УВД Минского облисполкома в 7.00, заступив на смену, двигались к месту несения службы. Внезапно на Старовиленском тракте возле дома №77 машину ГАИ остановил мужчина с просьбой о помощи. "56-летний минчанин сбивчиво объяснил, что неизвестные молодые люди стеклянными бутылками повредили его машину, а теперь пытаются убежать. Сотрудники Госавтоинспекции задержали одного из молодых людей, 19-летнего минчанина, неподалеку от дома", - рассказали в УГАИ.

Задержанного доставили в Центральный РУВД Минска. Действиям молодого человека и его друзей будет дана правовая оценка.-0-