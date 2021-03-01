В Минске квартиру забросали коктейлями Молотова - расследование завершено

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, а также умышленном повреждении имущества общеопасным способом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, ночью 4 ноября 2020 года двое неизвестных зашли в подъезд дома по ул.Берута и подожгли входную дверь одной из квартир. В это же время еще несколько лиц забросили бутылки с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия. Находящийся в квартире 40-летний мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. В результате происшествия повреждены балкон и входная дверь", - рассказали в СК.

Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали пятерых минчан. Во время следствия установлено, что незадолго до случившего компания распивала спиртные напитки. Во время застолья один из участников рассказал о своем конфликте с мужчиной из соседнего дома и предложил ему отомстить. После чего они купили на заправке несколько литров бензина, изготовили из него не менее шести коктейлей Молотова и направились к дому потерпевшего. Согласно заключению экспертизы, поражающее действие самодельных зажигательных устройств основано на использование горючих веществ.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили потерпевшего и свидетелей. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертных исследований. В центральном аппарате ГКСЭ проведена комплексная пожарно-техническая экспертиза и экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Судебные эксперты, исследовав изъятые объекты с места происшествия, установили, что основной химический состав жидкостей характерен для автомобильного бензина, который относится к категории легковоспламеняющихся жидкостей.

Все фигуранты - неоднократно судимые мужчины в возрасте от 32 до 55 лет, трое из них нигде не работают. В момент совершения преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения. Противоправными действиями граждан причинен имущественный ущерб на сумму более Br7 тыс.

По результатам расследования действия четверых обвиняемых, в зависимости от роли каждого из них, квалифицированы по ч.2 ст.295-3 (незаконное изготовление, хранение и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение имущества и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере) УК. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

В отношении еще одного фигуранта уголовное преследование прекращено за отсутствием в его деянии состава преступления.-0-