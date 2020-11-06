6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске квартиру забросали коктейлями Молотова - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, ночью 4 ноября неизвестные зашли в подъезд дома по улице Берута в Минске и подожгли входную дверь одной из квартир. После чего вышли на улицу и забросили несколько бутылок с зажигательной смесью на балкон этой же квартиры и скрылись с места происшествия. Находящийся в квартире 40-летний мужчина вызвал МЧС и начал тушить возгорание. В результате происшествия поврежден балкон квартиры и входная дверь.

Следователи совместно с экспертами ГКСЭ провели осмотр места происшествия, изъяли объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему.

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержаны пятеро минчан, с их участием планируется проведение следственных действий. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Выясняются обстоятельства и мотивы совершения преступления.-0-