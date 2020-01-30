В Минске легковой автомобиль совершил наезд на автобус

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Центрального РУВД.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде Татьяны Ященко, водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по Долгиновскому тракту в направлении ул. Орловской, при перестроении из первой полосы движения во вторую не учла боковой интервал, в результате чего совершила наезд на остановившийся автобус "МАЗ".

Пострадавших в ДТП нет. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Водитель автомобиля "Вольво" привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что, согласно пункту 85 ПДД, водитель обязан соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.-0-