В Минске автомобиль на летних шинах врезался в столб, водитель погиб

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Предварительно установлено, что днем 8 декабря 61-летний водитель автомобиля Suzuki, двигаясь по пр.Машерова, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в мачту освещения. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Как отметили в ГАИ, на автомобиле была установлена летняя резина.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, фиксируют следовую картину.

По данному факту УСК по Минску проводит проверку.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (017) 389-55-55 и (033) 333-67-19.-0-