В Минске легковушка на переходе сбила женщину

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на переходе легковой автомобиль сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель "Фольксвагена" ехал по ул. Кунцевщина со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Матусевича. На одном из пешеходных переходов легковушка сбила женщину, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка.-0-