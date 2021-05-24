24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила 16-летнюю велосипедистку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Происшествие произошло 23 мая около 20.20. По предварительной информации, водитель автомобиля "Ауди", 23-летний парень, двигаясь по подъему на внутреннее кольцо МКАД с пр.Дзержинского, совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая, предположительно, пересекала проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу на велосипеде", - уточнили в ведомстве..

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими правилами для движения пешеходов.-0-