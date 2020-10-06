6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила велосипедистку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, сегодня около 8.20 водитель 1969 года рождения на автомобиле Opel ехал по улице Одинцова со стороны улицы Тимошенко в направлении улицы Скрипникова. При повороте направо на пересечении с улицой Лобанка он наехал на велосипедистку. Женщина 1984 года рождения пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина с травмами доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.-0-