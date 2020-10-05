5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, около 7.00 водитель 1968 года рождения на автомобилем "Тойота" на перекрестке улицы Орловской и Старовиленского тракта при повороте налево наехал на женщину 1954 года рождения. Она пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Женщина доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

В ГАИ напомнили, что со 2 по 12 октября проходит республиканская профилактическая акция "Пешеход". "Не забывайте, что при одновременном разрешенном сигнале светофора для водителей и пешеходов необходимо уступать дорогу последним. Подъезжая к пешеходному переходу, не забывайте о снижении скорости", - добавили в ГАИ.-0-