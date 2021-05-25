В Минске легковушка наехала на бордюр и опрокинулась - есть пострадавшие

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло сегодня утром в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

По предварительной информации, авария произошла сегодня примерно в 05.40. "Водитель автомобиля Ford Focus, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Московской, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. В результате этого произошло опрокидывание авто", - рассказали в УГАИ.

Водитель и пассажиры автомобиля получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция призывает граждан, увидевших, что за руль садится нетрезвый водитель или же в таком состоянии кто-то управляет транспортным средством, не оставаться равнодушными. "Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Не исключено, что ваш звонок поможет избежать трагедии", - подчеркнули госавтоинспекторы.-0-