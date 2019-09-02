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02 сентября 2019, 12:54

В Минске легковушка наехала на бордюр и осветительную мачту: водитель госпитализирован

Фото из Telegram-канала "ГАИ Минска"
Фото из Telegram-канала "ГАИ Минска"

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка наехала на бордюр и осветительную мачту, водитель госпитализирован, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Яну Романенко.

Автомобиль "Ниссан" ехал по улице Притыцкого со стороны улицы Каменногорской в направлении МКАД и вблизи дома №3 по улице Каменногорской наехал на бордюрный камень, а затем на осветительную мачту. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики. Водитель госпитализирован.

Фото из Telegram-канала "ГАИ Минска"
Фото из Telegram-канала "ГАИ Минска"

По факту ДТП проводится проверка. По предварительной информации, водитель превысил допустимую на этом участке скорость и не справился с управлением, однако сам он утверждает, что заснул во время движения.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ПДД в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, буксирующим механические транспортные средства - не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, на прилегающих территориях - не более 20 км/ч.-0-

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