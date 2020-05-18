18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка наехала на бордюр и перевернулась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня ночью около 2.15 водитель автомобиля Volkswagen ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Всехсвятской в направлении улицы Франциска Скорины. На пересечении с проспектом Независимости он наехал на бордюрный камень, машина перевернулась.

Водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В салоне он находился один.

Проводится проверка. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-