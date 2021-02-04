В Минске легковушка наехала на двух пешеходов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка наехала на двух пешеходов на ул.Ангарской в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 11.30 водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной "Лада", двигался по ул.Ангарской со стороны ул.Байкальской в направлении Партизанского проспекта. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на двух пешеходов (мужчину 1956-го и женщину 1982 года рождения), которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

Пешеходы не получили телесных повреждений. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ Заводского района Минска.

"Уважаемые водители, садясь за руль, учитывайте сложные погодные условия. Будьте предельно внимательными и осторожными при подъезде к пешеходному переходу, заранее и плавно снижайте скорость движения, чтобы иметь возможность в случае необходимости остановить транспортное средство и уступить дорогу пешим участникам дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает пешеходам: чтобы уберечь свою жизнь и здоровье, прежде чем ступить на проезжую часть необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились и вас пропускают", - рассказали в ГАИ.-0-