13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка наехала на осветительную опору - пострадал пассажир, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня ориентировочно около 7.50 29-летний водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по проспекту Независимости со стороны площади Якуба Коласа в направлении проспекта Машерова. Вблизи дома №47 он не справился с управлением и наехал на осветительную опору.

Водитель пояснил, что уснул за рулем. Видимых признаков алкогольного опьянения у него нет. 20-летний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

На место выезжали сотрудники ГАИ. Проводится проверка.-0-