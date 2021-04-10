10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка насмерть сбила мотоциклиста, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня днем 59-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался по ул. Тростенецкой. Проезжая вблизи дома №5 указанной улицы, при совершении поворота налево он не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу. Водитель мотоцикла, 34-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и управления ГКСЭ по городу Минску проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.-0-