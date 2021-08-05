В Минске легковушка насмерть сбила мужчину

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Сурганова под колеса автомобиля попал 56-летний мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 1.00 водитель автомобиля "Смарт", проезжая по улице Сурганова со стороны улицы Я.Коласа в направлении ул.Беды, в районе дома №44 наехала на пешехода-мужчину. Он переходил дорогу справа налево относительно движения автомобиля. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к внимательности на дороге, особенно при движении в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях.-0-