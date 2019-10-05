В Минске легковушка насмерть сбила пешехода

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль насмерть сбил пешехода. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
По данным следствия, 5 октября 39-летний водитель автомобиля Volkswagen на пр.Независимости сбил 61-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП она получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и специалистами ГКСЭ провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы с целью установления всех обстоятельств.
Тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-