В Минске легковушка не уступила дорогу трамваю и столкнулась с ним

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка столкнулась с трамваем, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 19.31 водитель "Мерседеса", женщина 1995 года рождения, двигалась по ул.Я.Коласа со стороны пл.Я.Коласа в направлении ул.Кульман, при развороте не уступила дорогу попутному трамваю и столкнулась с ним. В результате никто не пострадал.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД, быть внимательными и осмотрительными на дороге.-0-