13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка перевернулась из-за аварии, водителя увезли в больницу. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня на пересечении ул. Железнодорожной и ул. Семашко. "По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по ул. Алибегова со стороны пр. газеты Правда в направлении ул.Семашко, 49-летний водитель "Рено Логан" ехал со съезда с пр. Дзержинского в сторону ул. Уманской. В результате ДТП "Рено Логан" опрокинулась, травмы получил пассажир, он доставлен в медучреждение", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что один из водителей проигнорировал сигнал светофора. На месте работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.-0-