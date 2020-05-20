В Минске легковушка после столкновения с другим автомобилем врезалась в дерево

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в другой автомобиль, потом - в бордюр и в дерево, водитель госпитализирован. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, автомобиль Hyundai ix поворачивал налево с ул.Лынькова во двор дома №101/3. В это время водитель двигавшегося позади автомобиля Hyundai Solaris начал выполнять обгон. В результате автомобили столкнулись.

После удара Hyundai Solaris наехал на бордюрный камень, затем врезался в дерево, после чего вылетел на тротуар. Водитель доставлен в БСМП.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП.-0-