В Минске легковушка при перестроении столкнула авто на трамвайные пути

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль при перестроении столкнул машину на трамвайные пути, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 44-летний водитель автомобиля "БМВ" ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Уральской в направлении переулка Козлова. При перестроении он не убедился в безопасности выполняемого маневра и столкнулся с другим автомобилем "БМВ", водитель которого от удара наехал на бордюрный камень и сигнальные столбики, отделяющие трамвайное полотно от автотранспортного.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.-0-