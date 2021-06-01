В Минске легковушка протаранила машину дорожников

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль протаранил машину дорожной службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на развязке проспекта Дзержинского около 10.45. По предварительной информации, водитель "Фольксвагена" врезался в автомобиль ГАЗ, принадлежащий КУП "СМЭП Мингорисполкома". В это время дорожники наносили разметку. При этом все технические средства организации дорожного движения были выставлены согласно требованиям.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим, особенно при производстве каких-либо работ на проезжей части.-0-