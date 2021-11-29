В Минске легковушка сбила 11-летнего ребенка

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Лады" совершил наезд на ребенка в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 8.07. 29-летний водитель автомобиля "Лада" двигался по ул. Лынькова со стороны ул. Тимирязева в направлении ул. Чичурина. Напротив дома №99 он сбил 11-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево походу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска

"Уважаемые водители, при управлении транспортными средствами необходимо учитывать погодные условия, а при проезде пешеходных переходов быть предельно внимательными", - подчеркнули в УГАИ.-0-