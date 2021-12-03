В Минске легковушка сбила 12-летнюю девочку

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ДТП травмирован подросток, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 7.10. 52-летний водитель автомобиля "Тойота" при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 12-летнюю девочку. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По данному факту отдел ГАИ Фрунзенского РУВД Минска проводит проверку.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки. В свою очередь пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен.-0-