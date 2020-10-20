В Минске легковушка сбила 13-летнего велосипедиста

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 16.25. "27-летний водитель автомобиля Peugeot ехал по ул.Уборевича со стороны ул.Чижевских в направлении проезда Голодеда. Проезжая пешеходный переход с велодорожкой, он сбил несовершеннолетнего велосипедиста 2007 года рождения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения", - рассказали в УГАИ ГУВД.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.-0-