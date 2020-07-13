В Минске легковушка сбила 14-летнюю велосипедистку

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль в Минске сбил 14-летнюю велосипедистку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel двигался по проспекту Рокоссовского со стороны ул.Плеханова в направлении ул.Малинина. "При повороте направо он не предоставил преимущество девочке 2006 года рождения. Та ехала на велосипеде на зеленый сигнал светофора по велопереезду", - рассказали в УГАИ.

После ДТП ребенка доставили в учреждение здравоохранения. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными, не забывать о концентрации внимания. Велосипедистам ГАИ советует даже при наличии велопереезда приостановиться перед выездом на проезжую часть и убедиться в безопасности.-0-