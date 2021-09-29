В Минске легковушка сбила 15-летнего велосипедиста

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несовершеннолетний велосипедист попал под колеса легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 28 сентября около 21.30 водитель, управляя автомобилем "Мерседес", двигался по ул.Колесникова и при повороте направо на ул.Казимировскую совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мальчик доставлен в учреждение здравоохранения.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке.-0-