В Минске легковушка сбила девушку на электросамокате

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль "Опель" сбил девушку на электросамокате, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского района столицы Яна Романенко.

ДТП произошло сегодня около 16.25 при выезде с прилегающей территории вблизи дома №25 по ул. Шаранговича в направлении ул. Горецкого. Девушка 1994 года рождения пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения на электросамокате, когда ее сбил автомобиль. О состоянии здоровья потерпевшей не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает быть внимательными на проезжей части и напоминает, что в соответствии с пунктом 136 ПДД при выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам, путь движения которых они пересекают.-0-