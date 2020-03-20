В Минске легковушка сбила девушку, переходившую дорогу с ребенком

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингоисполкома
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль Toyota сбил девушку, которая переходила дорогу с ребенком, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД столицы Татьяну Ященко.
Авария произошла у дома №17 по улице Карастояновой. Водитель сбил девушку 1995 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с ребенком. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для осмотра, ребенок не пострадал.
Проводится проверка. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.-0-