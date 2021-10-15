В Минске легковушка сбила двух подростков на электросамокате

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила двух подростков, пересекавших дорогу на электросамокате. Информация об этом размещена в Telegram-канале управления ГАИ УВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня в 17.45 на ул.Калиновского. "Джили" сбила двух подростков, которые ехали на электросамокате. По предварительной информации, они выехали на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

"В результате аварии мальчики 12 и 13 лет получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для осмотра", - сообщили в ГАИ.

Сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД столицы проводят разбирательство по факту произошедшего.-0-