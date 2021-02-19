19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила мальчика, от удара его отбросило на другое авто. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, сегодня около 8.10 водитель автомобиля "Ягуар", двигаясь по ул.Городецкой со стороны ул.Острошицкой в направлении МКАД, совершила наезд на внезапно выбежавшего на запрещающий сигнал светофора ребенка 2012 года рождения. От удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный автомобиль "Опель", - рассказали в ГАИ.

Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

ГАИ в очередной раз акцентирует внимание родителей на необходимости обучения детей правилам безопасного поведения вблизи дорог. Переходить проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам. Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей.-0-