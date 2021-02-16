В Минске легковушка сбила мужчину на переходе

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, сегодня около 7.55 водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем "Сузуки", двигался по пр.Пушкина со стороны ул.Притыцкого в направлении ул.Ольшевского и на пересечении с ул.Матусевича совершил наезд на пешехода 1972 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

По факту инцидента проводится разбирательство, выясняются обстоятельства случившегося.

"Уважаемые участники дорожного движения, вы обязаны действовать корректно, добросовестно, быть внимательными и взаимовежливыми. Проявление невнимательности к дорожной обстановке и ее изменениям может привести к трагедии", - отметили в ГАИ.-0-