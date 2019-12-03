В Минске легковушка сбила на переходе 15-летнюю девочку

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил на переходе 15-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня около 16.40. Девушка-водитель ехала на "Рено Меган" по ул. Семашко. Проезжая пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора, она сбила 15-летнюю девочку, которая, по словам водителя, внезапно выбежала на запрещающий сигнал светофора из-за движущегося во втором ряду грузовика.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила пешехода в медучреждение.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.-0-