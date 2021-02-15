В Минске легковушка сбила на переходе 16-летнюю девушку

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, сегодня около 9.50 водитель автомобиля "Тойота" 1973 года рождения, двигаясь по съезду с проспекта Независимости в направлении улицы Филимонова, при повороте направо совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

"В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. На данный момент по факту инцидента проводится разбирательство, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - уточнили в ГАИ.

Пешеходный переход является местом повышенной опасности. "Подъезжая к пешеходному переходу, водители должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и самим пешеходам. Не стоит надеяться, что водитель все вокруг видит и слышит. Самый надежный вариант - это установить зрительный контакт с водителем транспортного средства и только после этого начинать переход", - рассказали в Госавтоинспекции.-0-