В Минске легковушка сбила на пешеходном переходе мальчика на электросамокате

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковой автомобиль сбил ребенка на электросамокате, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по ул.Кижеватова со стороны ул.Брестской в направлении ул.Брилевской, наехал на 12-летнего мальчика. Он пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Мальчик доставлен в медицинское учреждение: у него ушибы и ссадины. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.-0-