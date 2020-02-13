В Минске легковушка сбила перебегавшую дорогу пенсионерку

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила пенсионерку, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня вечером на ул.Кедышко. "По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet двигался со стороны ул.Славинского в направлении ул.Волгоградской и сбил женщину 1948 года рождения. Она двигалась вне пешеходного перехода", - проинформировали в ГАИ.

Женщина с травмами доставлена в медучреждение. На месте работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция призывает пешеходов не совершать безрассудных поступков и соблюдать Правила дорожного движения. В управлении напоминают, что переходить дорогу стоит только в разрешенных местах и на зеленый свет, заранее убедившись в своей безопасности. В темное время суток не лишним будет обозначить себя фликером.-0-