В Минске легковушка сбила перебегавшую дорогу пенсионерку

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 13 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:40 Дина Сазановец завоевала серебро на турнире по тяжелой атлетике в Ташкенте Спорт
21:30 Минское "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ уступило "Локомотиву" Спорт
21:10 Здравницы Брестской области в 2019 году увеличили экспорт услуг почти на 10% Регионы
20:35 Минская область намерена сотрудничать со Швейцарией в сфере медицины и образования Регионы
20:24 ВОЗ призвала с осторожностью интерпретировать данные о заразившихся коронавирусом В мире
20:14 В Минске легковушка сбила перебегавшую дорогу пенсионерку Происшествия
20:10 Белорусские дипломаты приняли участие в церемонии по случаю 75-летия освобождения Будапешта Общество
19:43 США не планируют расширять ядерный арсенал В мире
19:39 Власти прислушиваются к мнению брестчан по поводу уплотнения застройки - зампред горисполкома Регионы
18:58 Команда СОБРа заняла третье место на соревнованиях спецподразделений в Дубае Общество
18:49 В Светлогорске школьник разбил инфокиоск Происшествия
18:46 Национальным координатором по достижению ЦУР назначен Исаченко Президент
18:45 Корректировка КоАП: правонарушения предлагают разбить на три категории по тяжести Общество
18:42 Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Президент
18:25 США и "Талибан" собираются прекратить насилие в Афганистане на неделю В мире
18:21 В Сербии очень тепло относятся к Беларуси и ее жителям - Ковачевич Политика
18:12 В Беларуси за два года построили 22 социальных дома с техпомощью Китая Экономика
18:03 Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону в Антхольце, Беларусь - 12-я Спорт
17:38 Айсберг размером с Мальту откололся от ледника в Антарктиде В мире
17:35 Минфин планирует в апреле разместить гособлигации в национальной валюте Экономика
17:34 Трактор сбил женщину в Мостовском районе Происшествия
17:22 Подготовлен проект указа по наделению нотариата функцией проставления апостиля Общество
17:18 Беларусь и Армения обсудили сотрудничество в сфере безопасности Политика
17:17 Психотроп под видом чая и почтовые марки с ЛСД - таможенники рассказали о необычных нарушениях Происшествия
17:02 Более 30 клиентов турагентства "Два солнца" лишились денег на отдых Происшествия
16:59 Около 700 кв.м таунхаусов планируют построить в Гомеле в 2020 году Регионы
16:58 В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса В мире
16:51 Потенциал Минфина по привлечению кредитных ресурсов гораздо выше - Белковец Экономика
16:34 Onliner и МТБанк запустили уникальную систему интернет-оплаты товаров Общество
16:25 Многофункциональные центры админпроцедур создадут в Щучине, Могилеве и Минске Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
13 февраля 2020, 20:14

В Минске легковушка сбила перебегавшую дорогу пенсионерку

Фото из архива
Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила пенсионерку, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня вечером на ул.Кедышко. "По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet двигался со стороны ул.Славинского в направлении ул.Волгоградской и сбил женщину 1948 года рождения. Она двигалась вне пешеходного перехода", - проинформировали в ГАИ.

Женщина с травмами доставлена в медучреждение. На месте работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция призывает пешеходов не совершать безрассудных поступков и соблюдать Правила дорожного движения. В управлении напоминают, что переходить дорогу стоит только в разрешенных местах и на зеленый свет, заранее убедившись в своей безопасности. В темное время суток не лишним будет обозначить себя фликером.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП Минск пожилые люди травматизм
Новости рубрики Происшествия
Фото МВД В Светлогорске школьник разбил инфокиоск
Фото из Telegram-канала CК Трактор сбил женщину в Мостовском районе
Фото Минской региональной таможни Психотроп под видом чая и почтовые марки с ЛСД - таможенники рассказали о необычных нарушениях
Фото из архива Более 30 клиентов турагентства "Два солнца" лишились денег на отдых
Фото из архива В Берестовицком районе 10 работников сельхозпредприятия осудили за присвоения топлива
Фото из архива Двое работников пытались похитить с минского предприятия запчасти на Br4,2 тыс.
Главное
Иньяцио Кассис и Александр Лукашенко Лукашенко: готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования
Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране - Кассис
Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год
Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин
Топ-новости
Национальным координатором по достижению ЦУР назначен Исаченко
Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния госпредприятий - Крутой
Посольство Швейцарии открылось в Минске
Onliner и МТБанк запустили уникальную систему интернет-оплаты товаров
Корректировка КоАП: правонарушения предлагают разбить на три категории по тяжести
Квартира – с любовью! В столичном комплексе "Минск Мир" – грандиозная праздничная акция ко Дню Святого Валентина
Эйсмонт: новый информационный телеканал планируется запустить в 2021 году
В начале следующей недели в Беларуси будет не по-зимнему тепло
Откройте сердце любви! В минском ТРЦ "Дана Молл" 14 февраля - День Святого Валентина!
Важно слышать и видеть проблемы жителей белорусской глубинки - Кунцевич
Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: даже случайное употребление допинга надо исключить
Новинки белорусской сельхозтехники представлены на выставке в Татарстане
Беларусь и Армения обсудили сотрудничество в сфере безопасности
До +5°С ожидается в Беларуси 14 февраля
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.